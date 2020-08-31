Подруга Абдулова пытается через суд взыскать с мужа алименты на троих детей

Близкая подруга и коллега актёра Александра Абдулова Оксана Коростышевская подала на развод и намерена через суд обязать своего мужа Максима Коростышевского выплачивать алименты на троих детей.
Актриса критикует действия своего мужа, который, по её словам, пытается оттянуть время и снять с себя обязательства по содержанию детей.
Бракоразводный процесс начался сразу не по-мужски, не по-отцовски, я бы сказала. Ну вот зачем было подавать заявление об отмене судебного приказа о взыскании алиментов? — заявила в интервью KP.RU адвокат актрисы Жанна Маргулис.
Размер выплат, которые артистка намерена добиться от мужа, не упоминается.
Оксана Коростышевская близко дружила с покойным актёром театра и кино Александром Абдуловым. Они подружились во время съёмок картины Эльдара Рязанова «Тихие омуты».
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Бари Алибасова — младшего также подала на развод и намерена получать по 1 млн рублей в месяц в качестве алиментов вплоть до совершеннолетия их дочери Амелии.