Подольская поразила поклонников фото с сыном Ваней на груди

https://static.news.ru/photo/788c82ee-3c10-11eb-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: nataliapodolskaya/Instagram.com

Певица Наталья Подольская показала своим поклонникам снимок, на котором она запечатлена на кровати со своим младшим сыном Иваном на груди.

Певица выложила снимок в своём Instagram. На фотографии на её груди лежит сын Ваня, которому чуть больше месяца. Рядом также находится собака.

Поздний вечер в Сорренто, — подписала снимок Подольская.

Как сообщал NEWS.ru, Иван родился 22 октября 2020 года. 22 ноября Подольская показала его в своём Instagram, отметив, что в этот день малышу исполнился один месяц. На снимке малыша держит его старший брат Артемий, а рядом сидят двойняшки Юлианы Подольской.

Ранее в своём Instagram Подольская написала, что в последнее время ребёнок стал испытывать младенческие колики.