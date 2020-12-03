«Колики»: Подольская рассказала о состоянии младшего сына

https://static.news.ru/photo/51334776-3569-11eb-90c8-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Супруга певца Владимира Преснякова Наталья Подольская стала мамой в конце октября 2020 года. Так, у звёздной пары родился сын, которого назвали Иваном.

Как написала Подольская в своём Instagram, в последнее время ребёнок стал испытывать младенческие колики.

Началось! Мне, как дважды маме мальчишек, очень знакома проблема детских колик. Я убеждена, что волшебного средства, которое избавит от проблемы совсем, не бывает, — написала Подольская в социальной сети.

По словам артистки, она очень надеется, что к трём месяцам её малыш избавится от таких мучений. Сейчас родители вместе с сыном переживают столь сложный период. Звёздная мама также вспомнила, что у её сына Артемия колики закончились именно в возрасте трёх месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская показала своего младшего сына Ивана, которому 22 ноября исполнился один месяц.

Пост артистка сопроводила фотографией, на которой малыша держит его старший брат Артемий. Рядом сидят двоюродные сёстры младенца — двойняшки Юлианы Подольской.