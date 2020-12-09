Подольская и Пресняков крестили младшего сына

Наталья Подольская и Владимир Пресняков 9 декабря крестили своего младшего сына Ивана, родившегося 22 октября.
На таинство в церковь пришли сестра певицы Юлиана с дочками, сын Владимира от Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой и близкие друзья,
Волшебный день сегодня! Очень счастливый и радостный. Господи, спасибо за наших детей, — поделилась сестра певицы.
На таинстве присутствовал также старший сын семьи Артемий. За происходящим он наблюдал вместе с двоюродными сёстрами со свечами в руках.
Иван родился 22 октября 2020 года. 22 ноября Подольская показала его в своём Instagram, отметив, что в этот день малышу исполнился один месяц. На снимке малыша держит его старший брат Артемий, а рядом сидят двойняшки Юлианы Подольской.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в своём Instagram Подольская написала, что в последнее время ребёнок стал испытывать младенческие колики.