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Подольская и Пресняков крестили младшего сына

19:11, 09 декабря 2020
Владимир Пресняков и Наталья Подольская Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская и Владимир Пресняков 9 декабря крестили своего младшего сына Ивана, родившегося 22 октября.

На таинство в церковь пришли сестра певицы Юлиана с дочками, сын Владимира от Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой и близкие друзья, передаёт Teleprogramma.

Волшебный день сегодня! Очень счастливый и радостный. Господи, спасибо за наших детей, — поделилась сестра певицы.

На таинстве присутствовал также старший сын семьи Артемий. За происходящим он наблюдал вместе с двоюродными сёстрами со свечами в руках.

Иван родился 22 октября 2020 года. 22 ноября Подольская показала его в своём Instagram, отметив, что в этот день малышу исполнился один месяц. На снимке малыша держит его старший брат Артемий, а рядом сидят двойняшки Юлианы Подольской.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в своём Instagram Подольская написала, что в последнее время ребёнок стал испытывать младенческие колики.

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