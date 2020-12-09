Подольская и Пресняков крестили младшего сына

https://static.news.ru/photo/a4ad5638-3a39-11eb-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская и Владимир Пресняков 9 декабря крестили своего младшего сына Ивана, родившегося 22 октября.

На таинство в церковь пришли сестра певицы Юлиана с дочками, сын Владимира от Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой и близкие друзья, передаёт Teleprogramma.

Волшебный день сегодня! Очень счастливый и радостный. Господи, спасибо за наших детей, — поделилась сестра певицы.

На таинстве присутствовал также старший сын семьи Артемий. За происходящим он наблюдал вместе с двоюродными сёстрами со свечами в руках.

Иван родился 22 октября 2020 года. 22 ноября Подольская показала его в своём Instagram, отметив, что в этот день малышу исполнился один месяц. На снимке малыша держит его старший брат Артемий, а рядом сидят двойняшки Юлианы Подольской.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в своём Instagram Подольская написала, что в последнее время ребёнок стал испытывать младенческие колики.