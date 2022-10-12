Поддержавшую Пугачеву Ветлицкую назвали сбитым летчиком с 30 фанатами Продюсер Рудченко назвал поддержавшую Пугачеву Ветлицкую сбитым летчиком

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталья Ветлицкая поддержала высказывания уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой ради хайпа, сколько времени артистка ни пыталась вернуться на сцену, ей все равно не удавалось привлечь внимания к собственной персоне, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, несмотря на действия Ветлицкой, артистку не стоит считать иноагентом, поскольку она не является лидером мнений и считается «сбитым летчиком», поэтому исполнительница хита «Посмотри в глаза» может продолжать «хайповать ради 30 своих фанатов».

На имени Аллы Борисовны, которое сейчас звучит со всех утюгов, не уходит с информационного поля, просто хайпует. Я не думаю, что ее нужно считать иноагентом, так как Ветлицкая не настолько является лидером мнений. По сути, она уже сбитый летчик. То, что она делает в соцсетях, видят три калеки. Я не думаю, что она окажет такое влияние в информационном поле. Пусть себе хайпует для себя и 30 своих фанатов. Это больше никому не интересно, — считает Рудченко.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру РФ признать Ветлицкую иноагентом. Активист подчеркнул, что артистка несколько раз критически высказывалась по поводу спецоперации на Украине в своих социальных сетях. Помимо этого, исполнительница поддержала Пугачеву, сделав репост ее обращения, в котором та называла критикующих ее отъезд людей рабами.

Ранее Пугачева сообщила о том, что находится в Израиле. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поблагодарила своих поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них.