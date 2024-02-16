«Почему кто-то из них должен идти воевать?»: Юрий Лоза о попсовых артистах Лоза: если артистов отправить воевать, они все испортят

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Артистам не нужно идти на специальную военную операцию, каждый должен заниматься своим делом, сказал NEWS.ru композитор Юрий Лоза, оценив предложение военных Киркорову снять перья, надеть маскхалат и отправиться в зону боевых действий. Он добавил, что СВО — не причина для «попсовиков» отказываться от сцены, ведь ничего больше они не умеют.

Если человек поет «Двигай попой», то что ему теперь вообще не петь или петь «Не двигай попой»? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может. И почему кто-то должен из них идти воевать? Воевать должны те, кто умеют или хотят, а эти люди там только все испортят, — отметил музыкант.

После того как Филипп Киркоров съездил в ДНР, военные, находящиеся в зоне боевых действий, записали видеоролик, в котором негативно оценили его поездку и предложили поп-королю снять перья, надеть маскхалат и идти воевать. Лоза напомнил авторам ролика, что идет специальные военная операция, солдаты и офицеры находятся в зоне боевых действий, а «остальные по-прежнему занимаются своими делами, артисты поют».

Композитор также выразил мнение, что артисты не должны из-за специальной военной операции корректировать свой образ по примеру Киркорова, который избавляется от перьев, страз и других вызывающих деталей. По мнению автора хита «Плот», все певцы разные, как и их репертуар, и нельзя всех «грести под одну гребенку».

Если у артиста веселые песни, у него на сцене прыжки, скачки, гимнастика — есть такие «физкультурники», то зачем на него одевать траурную одежду? — сказал Лоза.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Филипп Киркоров отправился в Донбасс только для того, чтобы сохранить бизнес. На пресс-конференции «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают» он отметил, что Киркоров не оказал никакой реальной помощи в зоне СВО, хотя мог бы отправить туда «фуры».