91-летняя победительница шоу «Голос» рассказала на, что потратит миллион

https://static.news.ru/photo/e553ccc0-0f24-11eb-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: voice1tv/twitter.com

91-летняя Дина Юдина, ставшая победительницей песенного конкурса «Голос 60+», не будет владеть выигранным миллионом рублей. Женщина решила передать эти деньги в фонды по борьбе с коронавирусом.

Пенсионерка рассказала, что приняла такое решение, так как считает, что так будет правильнее, чем забирать себе выигранные деньги. По словам Юдиной, в деньгах она не нуждается, сообщает StarHit.

Я хочу отдать этот выигранный миллион на нужды по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Сразу об этом подумала. Так будет правильнее. Я в деньгах не нуждаюсь. У меня хорошая блокадная пенсия, плюс надбавка за работу на Севере, — заявила победительница.

Она добавила, что когда выиграла в «Голосе 60+», то многие её жалели и говорили нечто вроде «бабушке нужны деньги», хотя на самом деле такой потребности у неё нет. Кроме этого, у женщины есть родственники, которые всегда готовы оказать ей финансовую помощь.

Как сообщал NEWS.ru, 3 октября был определён победитель конкурса «Голос 60+». Им стала подопечная Тамары Гвердцители 91-летняя Дина Юдина из Санкт-Петербурга. Женщина покорила жюри и зрителей не только своим голосом, но и очень искренней манерой исполнения песен.

Победу Юдиной позднее прокомментировала и сама Гвердцители, назвав её талант уникальным. Позднее Дина Юдина дала оценку спору телезрителей из-за результатов шоу. Некоторые из них считают, что победу «забрали» у Петра Таренкова, который занял второе место.