Победа жизни над смертью: певица МакSим триумфально вернулась после комы Перенесшая кому певица МакSим дала первый за год сольный концерт, собрала полный зал и поразила фанатов неожиданным откровением о личной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ

«Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы и встретились наконец. Я надеюсь, что мы споёмся!» — такими словами певица МакSим открыла свой сольный концерт «Спасибо» в Зелёном театре на ВДНХ в Москве 17 июня. Он стал первым большим выступлением артистки после перенесённой год назад тяжёлой болезни и нескольких недель медицинской комы.

Триумфальное возвращение исполнительницы чуть было не сорвал разразившийся внезапно ливень. Организаторы заверяли, что мероприятие состоится при любой погоде, и выдавали зрителям на входе дождевики. Зелёный театр находится под открытым небом, на сцене есть небольшой козырёк, но в случае сильного дождя он не спасёт.

К началу концерта в 20:00 дождь прекратился, небо прояснилось — на сцену певица вышла в 20:04.

Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы я могла сказать спасибо. Спасибо за то, что я здесь. Спасибо за то, что вы со мной. В зале также находятся врачи больницы номер 52 (в этом учреждении находившуюся на ИВЛ певицу спасали буквально от смерти. — NEWS.ru), они теперь мои близкие люди. Мы близки с каждым из вас, потому что каждый научился верить, — рассказала со сцены исполнительница.

Несмотря на непогоду, был аншлаг. Зрители пели хором главные хиты певицы, то и дело из рядов фанатов раздавались мужские выкрики: «Мы с тобой!», «Марина, мы любим тебя!» и «Иди к нам, мы тебя согреем» (в ответ на признание певицы, что замёрзли руки. — NEWS.ru).

МакSим исполнила свои хиты «Мой рай», «Одиночка», «Отпускаю», «Лучшая ночь» и другие. Она призналась, что написала много новых песен, но, «чтобы все их спеть, нам с вами не хватит и суток».

Со сцены певица призналась также в некоторой мистичности своего творчества. Артистка рассказала, что в 2011 году выпустила песню «Это же я». Спустя годы оказалось, что песня пророческая.

Так бывает — напишешь песню, а через несколько лет она становится твоей реальностью. Это песня про меня сегодняшнюю, — рассказала исполнительница.

Главная тема песни — неразделённая любовь к мужчине, у которого уже есть другая семья.

Исполнительница намекнула, что у поклонников есть шанс завоевать её сердце.

Ищу принца. Есть? Есть! Вам пою, вам, вам! — заявила МакSим.

Песню «Знаешь ли ты?», которую недавно исполняла после финала Кубка России по футболу, МакSим оставила на финал концерта, назвав этот хит главным в своём творчестве. Уйти со сцены певица смогла только с третьего раза — зал не отпускал её, вызывая на бис.

По словам артистки, уже осенью 2022 года она отправится в гастрольный тур по России, который получил название «Я буду жить!». Еще год назад врачи не решались давать какие-либо прогнозы о перспективах выздоровления певицы, но состоявшийся на ВДНХ концерт доказал: в этот раз жизнь действительно победила.