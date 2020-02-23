https://static.news.ru/photo/46a242f4-5643-11ea-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Билык Фото: bilyk_iryna/instagram.com

Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.

Я должна была сама родить. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что всё же нужна своему народу и не буду рисковать, — рассказала 49-летняя певица.

Светская львица уже здорова, но не будет раскрывать свой диагноз, чтобы не пугать фанатов, пишет StarHit.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.