Певица Азиза отменила свадьбу с бизнесменом

https://static.news.ru/photo/d0521d3c-f6b9-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Певица Азиза, планировавшая в конце сентября выйти замуж за столичного бизнесмена Давида Григоряна, отменила торжество.

Звезда подозревает возлюбленного в неверности. Жених артистки заигрывал с разными девушками.

В средствах массовой информации пишут, что его видели с девушкой то в одном, то в другом месте. У меня от всего этого начались панические атаки, я перестала есть, — заявила певица в студии программы «На самом деле».

Эксперты шоу выяснили, что бизнесмен может встречаться с помощницей Екатериной. Они часто летали в командировки. А супруг девушки даже показывал Азизе переписку его возлюбленной с начальником.

Кроме того, Григоряна недавно заметили рядом с одной из участниц проекта «Дом-2». Их тёплое общение попало в объективы камер. Мужчина всё отрицает. Он считает, что его бывшая помощница Татьяна писала интимные сообщения, так как только у неё был доступ к её телефону.

Ты хороший, но очень проблемный мужчина. Это невыносимо. Проблемы постоянно возникают. Свадьбы не будет, — подытожила певица.

Азиза, несмотря на то что измена Григоряна не подтвердилась, решила остаться в одиночестве.

Со своим бывшим избранником Азиза познакомилась несколько месяцев назад, он на 11 лет её младше. Известно, что их свадьба должна была состояться в Подмосковье.

Как ранее писал NEWS.ru, российской певице 62-летней Ольге Зарубиной сделал предложение американский возлюбленный. Она уже собралась замуж, но родственники начали её отговаривать, ссылаясь на историю с Валентиной Легкоступовой, которая погибла спустя месяц после свадьбы.