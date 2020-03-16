https://static.news.ru/photo/65a4f76c-6784-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Шура Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский эстрадный певец Шура подтвердил, что ему сделали экстренную операцию. Врачи удалили грыжу, которая находилась в желудке. Это новообразование могло перерасти в рак.

По словам звезды, он у узнал о своём диагнозе во время планового обследования. Грыжа могла образоваться из-за лишнего веса.

Ничего у меня не болело, но была сильная изжога, — рассказал музыкант в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Он добавил, что отправится в гастроли в Европу, как только его выпишут из больницы.

Ранее NEWS.ru писал, что Шура лишился единственной квартиры стоимостью 35 миллионов рублей. Артист утверждает, что стал жертвой «чёрных риелторов» при оформлении договора.