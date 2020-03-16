Российский эстрадный певец Шура подтвердил, что ему сделали экстренную операцию. Врачи удалили грыжу, которая находилась в желудке. Это новообразование могло перерасти в рак.
По словам звезды, он у узнал о своём диагнозе во время планового обследования. Грыжа могла образоваться из-за лишнего веса.
Ничего у меня не болело, но была сильная изжога, — рассказал музыкант в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.
Он добавил, что отправится в гастроли в Европу, как только его выпишут из больницы.
Ранее NEWS.ru писал, что Шура лишился единственной квартиры стоимостью 35 миллионов рублей. Артист утверждает, что стал жертвой «чёрных риелторов» при оформлении договора.
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