Певец Саруханов заявил, что готов пойти в ЗАГС в восьмой раз

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Саруханов

Певец Игорь Саруханов после развода с седьмой женой заявил, что готов пойти в ЗАГС в восьмой раз. В разговоре с Пятым каналом 67-летний артист отметил, что хотел бы найти девушку из небольшого города. По его словам, «чем дальше от Москвы, тем люди чище». Среди основных качеств потенциальной невесты певец выделил скромность, красоту, ум и нежность.

Какая-нибудь девочка из небольшого города. Я же езжу по городам. Я знаю, что это такое — удаленность от Москвы. Чем дальше от Москвы, тем люди, мне кажется, чище. Она должна быть скромная, нежная, домашняя, умненькая должна быть, начитанная, образованная, красивая, хрупкая, нежная, — уточнил Саруханов.

Певец был женат семь раз. Его супругами были цирковая артистка Ольга Татаренко, археолог, певица Анжела, дизайнер Лена Ленская, балерина Екатерина Голубева-Польди, концертный директор Татьяна Костычева и дизайнер Леся Садовская. В браке с Костычевой у артиста родились две дочери. Саруханов подчеркнул, что продолжает помогать своим детям и поддерживает с ними общение.

Певец Леонид Агутин ранее опубликовал совместный снимок с супругой Анжеликой Варум на фоне слухов о расставании звездной пары. Артист поздравил супругу с годовщиной свадьбы, подчеркнув, что они «смотрят в одном направлении» уже 26 лет. Он также подчеркнул, что дорожит браком.