https://static.news.ru/photo/f6f935ca-6761-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Первый канал/facebook.com

Руководство Первого канала с 16 марта отменило участие зрителей в съёмках программ. Данные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили в пресс-службе телеканала, без публики будут временно записываться все шоу, на которых обычно присутствуют зрители.

Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей, — цитирует представителей Первого канала ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, шоу «Вечерний Ургант» теперь будет сниматься без массовки из-за коронавируса. Команда приняла решение обойтись без зрителей в зале, чтобы не рисковать их здоровьем.

Также «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» впервые выходит в эфир телеканала «Россия 1» без публики.