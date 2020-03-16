Руководство Первого канала с 16 марта отменило участие зрителей в съёмках программ. Данные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Как отметили в пресс-службе телеканала, без публики будут временно записываться все шоу, на которых обычно присутствуют зрители.
Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей, —
цитируетпредставителей Первого канала ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, шоу «Вечерний Ургант» теперь будет сниматься без массовки из-за коронавируса. Команда приняла решение обойтись без зрителей в зале, чтобы не рисковать их здоровьем.
Также «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» впервые выходит в эфир телеканала «Россия 1» без публики.
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