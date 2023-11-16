«Переплюнул Басту»: кто такой комик Алексей Щербаков, почему ненавидит КВН Комик Алексей Щербаков заявил, что никогда не изменит жене

Фото: Социальные сети

Алексей Щербаков

Комик Алексей Щербаков заявил, что никогда не изменит жене ни за какие деньги. Чем он занимается, какие отношения с супругой, почему ненавидит КВН, как стал популярным?

Как прославился Алексей Щербаков

В 2010-х годах комик пробовал несколько раз пройти кастинг в юмористическое шоу «Comedy Баттл», однако попытки оказывались напрасными. В 2013 году Щербаков создал свой канал на YouTube. Сейчас он насчитывает 1,8 млн подписчиков, а ролики собирают сотни тысяч, а иногда миллионы просмотров.

В 2015 году Щербаков стал частым участником рубрики «Открытый микрофон» в телешоу «Stand Up», после чего добился статуса резидента и до сих пор продолжает работу в проекте.

Популярность пришла в 2018 году. Щербаков стал участником шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4 и резидентом YouTube-канала LabelCom, на котором участвует в различных шоу, таких как «Созвон», «Кто здесь комик», «Что было дальше?» и других.

Крупные гонорары ему удается заработать благодаря трудоголизму: он часто выступает с концертами и снимается одновременно в нескольких шоу. При этом звезда понимает, что подобная востребованность — временное явление, поэтому он готов однажды оказаться забытым.

«Я с удовольствием хочу спокойно когда-то пропасть, как бы это ни случилось. Я бы катался в 70 лет и говорил бы, какие у меня внуки странные, или что-то еще про жену. Но если так не получится и я стану как Иракли Пирцхалава, то никаких проблем. Ну так заведено», — заявил Щербаков.

Фото: Социальные сети Алексей Щербаков

Какие отношения у Щербакова с женой

Комик пришел на шоу рэпера Басты (Василий Вакуленко) «Вопрос ребром», во время которого одна из зрительниц задала ему вопрос об измене жене Елене. Девушка спросила, за какую сумму Щербаков бы нарушил верность. В ответ на это он сказал, что никогда этого не сделает.

«Есть же <...> [люди], которые разбирают разные подкасты, интервью и говорят: „Вот здесь в этом моменте он посмотрел влево, значит, он <...> [соврал]“. <...> Вот смотрите. Никогда ни за какие деньги в жизни не изменю. <...> Все, что у меня вообще есть в этой жизни, — это из-за моей жены, потому что меня переполняет любовь с ног до головы. Если я это порву, что тогда я?» — подчеркнул комик.

О теплых отношениях комика к супруге стало известно после интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который отметил трогательность слов юмориста. Щербаков тогда рассказал, что пара познакомилась в школьные годы, но девушка не сразу ответила взаимностью — комик долго добивался возлюбленную. Она согласилась создать с ним семью только в 2011 году. Сейчас они воспитывают двоих сыновей — Данилу и Егора.

«Есть такое выражение: любовь живет три года. Нашей паре почти 10 лет, но, когда я долго не вижу жену, жалею, что ее нет рядом. И каждый раз, когда на нее смотрю, чувствую тот трепет, который был в школе», — рассказывал тогда комик.

За два дня ролик набрал 2,3 млн просмотров на YouTube.

«Единственный гость, который переплюнул Басту в перебиваемости», — прокомментировал выпуск один из пользователей.

Почему Щербаков ненавидит КВН

Комик неоднократно говорил, что не любит КВН. В выпуске шоу Musicality Щербаков рассказал, что не смотрит передачу. По одной из версий, такие чувства он испытывает из-за козней создателя и ведущего КВН Александра Маслякова.

«Я КВН не смотрю, мне оно на фиг не надо. Не люблю оригинальные игры», — сказал тогда Щербаков.

Осенью 2021 года Щербаков участвовал в шоу «Игра», которое подавалось как новое слово в российском юморе. Он был лидером своей команды и рвался к победе, но проект закрыли. По официальной версии, из-за скандалов, сопровождавших каждый выпуск. По неподтвержденной информации, которые подтвердила журналистка Ксения Собчак в одном из интервью, «Игра» сильно копировала КВН, что не понравилось Маслякову, и он пожаловался на продюсеров.

На шоу Басты один из зрителей попытался уличить Щербакова в «переобувании», ведь комик стал членом жюри шоу «Лига городов», который называют «новым КВН». В рамках проекта комики из России и стран СНГ борются за 10 миллионов рублей.

«КВН — <...> [ерунда полная]. Я сижу и сужу „Лигу городов“, которая похожа на <...> КВН. Всё так. Я вообще не переобувался. <...> [„Лига городов“] отличается названием», — сказал Щербаков.

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