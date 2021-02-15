Пенкин поведал о своеобразном способе защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/24dade68-6f99-11eb-9b38-96000091f725_660.jpg Сергей Пенкин Фото: penkinofficial/instagram.com

Известный певец Сергей Пенкин поделился своим способом защиты здоровья во время пандемии коронавируса. Знаменитость назвал необычный метод для профилактики заражения.

Исполнитель признался, что совершенно не боится заразиться коронавирусом. По его словам, с начала пандемии он старается большую часть времени проводить на даче в режиме самоизоляции. Тем не менее основным методом защиты от инфицирования Пенкин называет не это, так как он периодически всё-таки появляется на публике.

Я прокололся иммуноглобулином. Кстати, я это делал ещё несколько лет назад — весной и осенью, — поведал артист.

Он уточнил, что ещё не болел COVID-19. Певец полагает, что это заслуга именно курса иммуноглобулина. На текущий день он общается с поклонниками в Сети и периодически даёт концерты.

Что касается финансового положения во время пандемии, то на него певец не жалуется. По его словам, не имеет никакого смысла публично страдать по поводу отсутствия денег, так как всё равно ничего не изменится. Он считает, что всегда нужно находить себе занятие по душе, чтобы не впасть в депрессию. Так, артист занимается через Интернет с учениками своей вокальной школы, передаёт «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что артист Сергей Пенкин и певица Лариса Долина когда-то были очень дружны. Однако со временем эти отношения развалились. Причину прекращения дружбы сам исполнитель видит в появлении у Долиной нового супруга. Как отметил знаменитость, раньше певица была замужем за Виктором Митязовым. В это время компания была неразлучна, все друг с другом общались.