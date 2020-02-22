https://static.news.ru/photo/af017776-55f7-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Пелагея и Иван Телегин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Пелагея сообщила, что не хочет привлекать внимание к теме разрыва с хоккеистом Иваном Телегиным. Она также поделилась, чем занимается после развода. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на эфир программы «Вечерний Ургант».

Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю, — привели слова певицы на портале.

Кроме того, Пелагея сообщила о том, что сейчас все уже хорошо и она хочет начать заниматься боксом, чтобы уметь себя защищать.

Мать певицы рассказал, что брак её дочери развалился из-за того, что супруги не сошлись характерами. Она отметила, что и её дочь, и Иван Телегин — сильные личности.