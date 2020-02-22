Певица Пелагея сообщила, что не хочет привлекать внимание к теме разрыва с хоккеистом Иваном Телегиным. Она также поделилась, чем занимается после развода. Об этом
Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю, — привели слова певицы на портале.
Кроме того, Пелагея сообщила о том, что сейчас все уже хорошо и она хочет начать заниматься боксом, чтобы уметь себя защищать.
Мать певицы рассказал, что брак её дочери развалился из-за того, что супруги не сошлись характерами. Она отметила, что и её дочь, и Иван Телегин — сильные личности.
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