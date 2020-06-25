Пелагея показала видео с трёхлетней дочерью от Телегина

https://static.news.ru/photo/96b754c6-b6cb-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Российская певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети обнародовала умилительные кадры со своей трёхлетней дочерью Тасей. На видео малышка занимается домашними делами и показывает маме результаты работ в саду.

В начале ролика Тася предстаёт перед зрителем в роли маленькой родительницы. Она укачивает свою куклу как ребёнка. Потом девочка уже в саду — демонстрирует маме, как сильно выросли «цветочки», на которых появляются огурцы.

Также Тася ухаживает за растениями, отрывая у них усики. Пелагея спрашивает у дочери, зачем она это делает. Девочка отвечает — чтобы им было хорошо.

В конце видео Тася укладывает куклу спать, убаюкивая и укачивая игрушку в маленькой детской колясочке. Ребёнок прикладывает пальчик к губам, прося не шуметь рядом со спящей куклой.

Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем — приятных забот и отличных результатов! — написала Пелагея в Instagram.

Певица родила Тасю в январе 2017 года от хоккеиста столичного ЦСКА Ивана Телегина. В конце 2019-го пара рассказала общественности о расставании. У Телегина уже появилась новая возлюбленная. А вот о том, как дела на личном фронте обстоят у исполнительницы, пока неизвестно.

Как ранее писал NEWS.ru, Пелагея после развода с Иваном Телегиным может претендовать на 500–700 тысяч рублей алиментов на дочь. Певица и хоккеист не смогли договориться о размере суммы на содержание ребёнка.

Никулинский суд уже приступил к рассмотрению иска артистки. Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц. Но представители Телегина будут настаивать на 500–700 тыс. рублей в месяц как фиксированной сумме.