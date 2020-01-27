https://static.news.ru/photo/5a7910d4-4115-11ea-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: pelageya_insta/instagram.com

После развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина загородный дом останется в собственности спортсмена.

По словам подруги исполнительницы Александры Мокловой, Пелагея вложила в строительство особняка немалые собственные средства, а также сама с помощью дизайнеров начала делать ремонт по очень красивому проекту. Несмотря на это претендовать на дом певица не намерена.

Подруга также опровергла информацию, что пара купила дом за 75 млн рублей. По её мнению, особняк приобретали, когда он ещё не был достроен, поэтому стоить так дорого он не мог, пишет Teleprogramma.pro.

Дом находится в 20 км от Москвы. Пелагея с мужем и дочерью жили в её столичной квартире, а за город выезжали только на выходные.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.