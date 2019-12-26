Пелагея Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Известная российская певица Пелагея сообщила о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным.

Да, мы всё-таки решили расставаться, — написала она в Instagram.

33-летняя певица подчеркнула, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери. Кроме того, она пообещала продолжить болеть за русский хоккей.

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Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра» #пелагея #телегин

Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

 

Как писал NEWS.ru, Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия. Недавно стало известно, что хоккеист начал встречаться с другой девушкой. Кроме того, на его личных страницах в соцсетях нет фотографий с женой, из-за чего фанаты поняли, что Телегин готовится к бракоразводному процессу.

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