https://static.news.ru/photo/09b69e78-27cf-11ea-be7a-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Известная российская певица Пелагея сообщила о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным.

Да, мы всё-таки решили расставаться, — написала она в Instagram.

33-летняя певица подчеркнула, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери. Кроме того, она пообещала продолжить болеть за русский хоккей.

Как писал NEWS.ru, Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия. Недавно стало известно, что хоккеист начал встречаться с другой девушкой. Кроме того, на его личных страницах в соцсетях нет фотографий с женой, из-за чего фанаты поняли, что Телегин готовится к бракоразводному процессу.