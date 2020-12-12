Павел Воля опроверг слухи о связях с несовершеннолетней эскортницей

https://static.news.ru/photo/3c7e8fde-3c58-11eb-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участник и ведущий Comedy Club Павел Воля рассказал о том, как узнал о слухах про свою связь с несовершеннолетней девушкой, которая не скрывает, что предоставляет эскорт-услуги, а также на реакцию его супруги Ляйсан Утяшевой.

Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала, — приводит слова артиста MK.ru.

Ранее девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, обнародовала фотографию Павла Воли в нетрезвом состоянии с комментарием «И как всё закончилось». Выяснилось, что снимок был сделан задолго до публикации. СМИ позже сообщали, что девушка, которой на вид около 20 лет, на самом деле несовершеннолетняя.

Сам артист заявил, что фотография была сделана незнакомой ему девушкой в ресторане, где он ужинал. По словам Воли, незнакомка подошла к нему и тайком сфотографировала. Комик поделился, что они с супругой долго смеялись над нелепыми новостями о его измене, когда всё выяснилось.

Павел Воля добавил, что куда больший дискомфорт ему приносят поклонники, которые начали обвинять его в супружеской измене.

Я тысячу раз со сцены Comedy Club говорил: «Я люблю тебя, Ляйсан». И никогда не говорил: «Я люблю тебя, эскортница». И вот увидите, будет статья: «Павел Воля признался в любви эскортнице», — сказал артист.

Ранее NEWS.ru писал, что Павел Воля пошутил со сцены Comedy Club о причинах распада брака между артистом Гариком Харламовым и актрисой Кристиной Асмус. Тогда он заявил, что Харламов слишком часто сидит в телефоне и не уделял жене достаточного внимания.