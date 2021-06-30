Парад нелепых купальников: звёзды показали пляжные наряды

Многие границы остаются закрытыми для россиян из-за пандемии коронавируса, но звёзды шоу-бизнеса всегда найдут, где отдохнуть. Пока антипрививочники воюют в Москве, а жители регионов загорают у себя на речке, российские знаменитости, вооружившись нелепыми купальниками, устраивают своеобразный парад в Instagram.

Полина Гагарина, Татьяна Брухунова, Яна Рудковская и другие показали свои «наряды». Где отдыхают российские звёзды шоу-бизнеса летом 2021 года, а главное в чём — в материале NEWS.ru.

Полина Гагарина в «детских» купальниках

Певица Полина Гагарина провела две недели в Греции. Знаменитость выставила на суд фанатов шесть купальников, и их все объединяет одно: выглядят они по-детски. То ли у артистки нет вкуса, то ли для фигуры 34-летней Гагариной подходят только подростковые модели. Подписчики чуть ли не под каждым кадром спрашивают певицу: «Где грудь?», «Почему вы такая худая?» Да и сама звезда иронизирует на эту тему.

Выбираем! На каком фото я худее, ребристей и «о боже, она чем-то болеет!». А я пока съем сувлаки и почитаю ваши комментарии, — написала комментарий под одним из постов Гагарина.

Что касается купальников, почти у всех лиф отличается от плавок. Кажется, как будто купальник собран из совершенно разных комплектов.

Татьяна Брухунова показала круглые формы

Молодая жена Евгения Петросяна поделилась смелым фото. Вместе с юмористом Татьяна Брухунова отдыхает сейчас на Мальдивах. Брухунова опубликовала несколько фотографий в трёх купальниках, однако особое внимание подписчиков привлёк слитный чёрный «костюм». На фото жена Петросяна изображена со спины.

Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки! Не дай бог похудеть, — подписала кадр 32-летняя супруга юмориста.

Округлые формы Брухуновой поклонники похвалили. А вот купальник скорее испортил картину, чем украсил. Открытая спина сделала верх Брухуновой утончённым и элегантным. Однако форма трусов и волан на талии слитного купальника невыгодно подчеркнули пышные формы женщины. В итоге создаётся впечатление, словно «округлости» жены Петросяна вываливаются из комплекта.

Нельзя пройти мимо и другого слитного купальника. На ярко-розовом фоне изображены два попугая неестественных цветов, которые смотрят друг на друга. Головы их изображены на уровне груди.

Анна Бузова выбрала купальник с рукавами

Сестра Ольги Бузовой уехала в отпуск в турецкую деревню Алачаты на полуострове Чешме. Внимание подписчиков Анны привлёк купальник странного дизайна: трусы и чашечки чёрного цвета, при этом верх дополнен подобием обрезанной кофты зелёного цвета с длинными рукавами. И этот топ, судя по всему, является неотъемлемой частью купальника сестры Ольги Бузовой.

Купальник симпатичный, но какой-то проститутский, — сочла одна из подписчиц.

Этот комментарий привлёк к обсуждению и других подписчиков. Они заступились за звезду, апеллируя к тому, что с фигурой Анны такой комплект смотрится интересно. Некоторые иронично отметили, что в таком купальнике плечи не обгорят. Кстати, о загаре: наряд девушки совсем не практичный — тело загорит кусками, поэтому очевидно, что надеть его можно только ради фотографии.

Анна Седокова обнажила зону бикини

Певица Анна Седокова подразнила фанатов макси-бюстом в небесно-голубом бикини. Последние несколько недель звезда с мужем и ребёнком отдыхала в Греции. На снимке 38-летняя артистка позировала в соломенной шляпе и с бокалом в руках.

Купальник в стиле Гагариной на пышных формах Анны выглядел очень откровенно. Подписчики отметили, что певица «как обычно, голая». На последнем кадре лямки верха, которые спасают певицу от ню-фотосессии, упали с плеч, и артистка не смогла скрыть все прелести бикини. Многие, однако, отметили, что ей нечего стесняться с такой фигурой, назвав Анну горячей красоткой.

Яну Рудковскую раскритиковали за леопардовую расцветку

Телеведущую Яну Рудковскую ждёт крайне насыщенный отпуск.

Маршрут построен! Italy — France — Monaco — France, — подписала два дня назад свой пост звезда.

46-летняя супруга Евгения Плющенко, похоже, подсела на леопардовый принт. Рудковская взяла с собой на отдых леопардовый купальник с открытой спиной, а пляжный образ дополнила накидкой такого же цвета. Рудковская позировала у бара, а также под навесом на пляже.

Видимо, знаменитость решила, что леопард снова в моде. Часть подписчиков поддержала светскую львицу, однако нашлись и те, кто осудил образ звезды.

«А леопард что, опять в моде?», «Вами восхищаются только подростки! Вам уже пятый десяток, а вы всё труселя свои показываете», «Дорогая одежда, но ничего не украшает», «Остерегайтесь женщину в леопардовых одеждах», «Когда-то Шанель сказала, что элегантная женщина должна немного отставать от моды...», — отметили комментаторы.

Любовь Толкалина загорает без одежды

Закрывает подборку актриса театра и кино Любовь Толкалина. 43-летняя знаменитость отличается от всех. Во-первых, она отдыхает в родной стране, а не за границей. Во-вторых, бывшая гражданская жена кинорежиссёра Егора Кончаловского не стала заморачиваться и выложила фото не в купальнике, а без него. Вообще.

Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов, — подписала кадр Толкалина.

На фотографии артистка стоит в поле спиной и абсолютно голая. Любовь Толкалина рассказала, что отдыхает сейчас на родине, в Рязанской области. Мнения поклонников о снимке Толкалиной без одежды разделились. Одни комментаторы назвали актрису бесстыжей, другие похвалили за смелость и отметили красоту её фигуры. В частности, в защиту коллеги выступила известная актриса Евгения Крюкова. Которая, вероятно, тоже вскоре покажет свою коллекцию купальников, как только уедет в отпуск.