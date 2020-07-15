«Папина дочка» Арзамасова попросила Авербуха построить для них дом

https://static.news.ru/photo/aac92c2a-c71d-11ea-88ae-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова попросила Илью Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.

О планах пары рассказала ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина.

Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова, то Илья Авербух ещё лет десять жил бы в старом доме, — приводит её слова KP.RU.

Новый особняк Авербух построит в том же месте, на берегу водохранилища. Как теперь выясняется, роман между Авербухов и 25-летней Арзамасовой начался восемь лет назад. На тот момент фигурист побоялся, что его осудит общественность за роман с несовершеннолетней. Пара долго скрывала связь, пока их не засняли за милой беседой на одной из террас. После этого фигурист, который старше своей пассии на 21 год, перестал скрывать отношения с Арзамасовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая российская фигуристка Ирина Лобачёва отреагировала на роман своего бывшего мужа хореографа Ильи Авербуха со звездой сериала «Папины дочки». По мнению спортсменки, актрису Елизавету Арзамасову привлекла в Авербухе его финансовая состоятельность.