«Папа не берет трубку»: сын Алибасова отреагировал на новый диагноз отца Сын Алибасова не подтвердил дизартрию у отца

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Бари Алибасов-младший

Сын основателя группы «На-На» и продюсера Бари Алибасов Бари Алибасов-младший не подтвердил дизартрию у отца. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что сам недавно узнал об этой новости. По словам Алибасова-младшего, отец на данный момент не берет трубку. Он уточнил, что позавчера продюсер чувствовал себя отлично.

Да вот понятия не имею. Папа не берет трубку. Сам узнал об этой новости 20 минут назад. Даже не знаю, откуда информация и что случилось. Позавчера самочувствие было отличным, — поделился Алибасов-младший.

Ранее LIFE.ru сообщил, что основателю группы «На-На» диагностировали дизартрию — нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. По данным издания, Алибасов с трудом разговаривает и передвигается. Согласно предварительной информации, продюсер до сих пор борется с последствиями инсульта — недавно он начал жаловаться на сильные головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижениями.

Новая супруга Алибасова Елена ранее заявила, что является обеспеченным человеком. Она подчеркнула, что у нее нет необходимости жить с продюсером ради наследства. Сам Алибасов говорил, что его новая избранница вытянула счастливый билет, познакомившись с ним. Известно, что до брака Елена работала у продюсера сиделкой и помощницей по дому.