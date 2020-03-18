https://static.news.ru/photo/d7ce0d7c-68f8-11ea-845a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: actor_ap /instagram.com

Российский Актёр Алексей Панин не может вылететь с острова Маврикий из-за дебоша на борту авиакомпании Air France, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, актёр должен был улететь рейсом авиакомпании в Москву через Париж, однако из-за устроенного им скандала на борту самолёта перед вылетом, Панина сняли с рейса. Air France отказалась в дальнейшем осуществить перевозку «проблемного» пассажира.

Как отмечает собеседник портала, это была не первая попытка Панина покинуть Маврикий. Днем ранее он также не смог улететь, и перед тем, как ему согласились переоформить билеты, с актёра взяли обещание, что на борту «обойдётся без происшествий». В общей сложности актёру пришлось провести сутки в аэропорту. Сейчас рассматривается вопрос с возвращением скандального артиста на родину, вплоть до эвакуации из-за ограниченного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Панин заявлял о своей готовности покинуть Россию и намерении жить в Испании. Актёр также говорил, что у него есть друзья в городе Торревьеха, которые ему помогают.