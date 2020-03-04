Российский актёр заявил, что хочет переехать из России. Он отметил, что хотел быть жить в Испании.
Панин принял участие в программе «В гостях у Гордона», в которой
Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране, — сказал артист.
Актёр заявил, что у него нашлись друзья в городе Торревьеха, которые ему помогают. Он пояснил, что сейчас продаёт одну из квартир, которая досталась ему в наследство, а вторую он хочет сдавать.
Ранее Алексей Панин заявил, что мечтает уехать из России и вести жизнь «среднестатистического европейца». С собой артист хочет забрать 16-летнюю дочь, которую готов устроить даже официанткой, лишь бы она не жила в России, писал NEWS.ru.
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