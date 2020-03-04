https://static.news.ru/photo/ea2815c6-5e12-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский актёр заявил, что хочет переехать из России. Он отметил, что хотел быть жить в Испании.

Панин принял участие в программе «В гостях у Гордона», в которой подтвердил , что уезжает. Он заявил, что готов работать там даже грузчиком.

Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране, — сказал артист.

Актёр заявил, что у него нашлись друзья в городе Торревьеха, которые ему помогают. Он пояснил, что сейчас продаёт одну из квартир, которая досталась ему в наследство, а вторую он хочет сдавать.

Ранее Алексей Панин заявил, что мечтает уехать из России и вести жизнь «среднестатистического европейца». С собой артист хочет забрать 16-летнюю дочь, которую готов устроить даже официанткой, лишь бы она не жила в России, писал NEWS.ru.