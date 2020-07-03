«Американская дочь» Урганта решила навестить отчима в России

https://static.news.ru/photo/4156e4fe-bde4-11ea-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/e_ttg

Падчерица Ивана Урганта 19-летняя Эрика Куталия, которая живёт в США, может в августе приехать в Россию, чтобы повидаться со своим именитым родителем. Правда, произойдёт это только в том случае, если будет восстановлено международное авиасообщение.

Как правило, во второй половине лета, когда телепроекты уходят в традиционный отпуск до осени, Ургант с семьёй отправляется в США, чтобы все близкие могли наконец-то повидаться. Однако в этом году пандемия коронавируса помешала планам, сообщает KP.RU.

Эрика — дочь второй жены Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака с грузинским бизнесменом. Телеведущий находится в прекрасных отношениях с девушкой, считает её практически своей дочерью и неоднократно приезжал к ней в гости. У Кикнадзе от первого брака также есть сын Нико. С Ургантом у них две дочери — Нина и Валерия.

О том, что он надеется на возобновление полётов и ждёт падчерицу в России, шоумен рассказал во время одного из своих недавних эфиров. Однако он не уточнил, приедет та одна или же со своим темнокожим бойфрендом по имени Муса.

Отношения молодых людей месяц назад стали причиной бурных обсуждений в Интернете. После того как Эрика и Муса приняли участие в мирной акции за права темнокожих в Нью-Йорке, девушку затравили в соцсетях. Как писал NEWS.ru, она едва успевала удалять злостные комментарии российских подписчиков, а юноше пришлось публично извиняться за фразу на плакате, который он нёс, так как фраза оказалась двусмысленной.

«Система имеет нас жёстче, чем мы трахаем ваших дочерей», — было написано на куске картона. Позднее Муса объяснил, что фраза была обращена к тем, кто заставляет темнокожих чувствовать себя таким образом. Он заверил, что к Эрике надпись не имела никакого отношения и что он уважает всю её семью.

Эрика живёт в США уже два года, она учится в школе дизайна Parsons на курсе современного искусства и фотографии. Там она и познакомилась с будущим возлюбленным Мусой.