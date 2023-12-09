Агутин вышел на связь с фанатами после операции Агутин заявил, что ему удалили блуждающий тромб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Российскому певцу Леониду Агутину провели срочную операцию. В Telegram-канале артист сообщил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб.

Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею, — написал музыкант.

Исполнитель опубликовал свое фото прямо из больничной палаты. Музыкант поблагодарил поклонников за заботу и переживания, после чего поделился подробностями госпитализации.

О том, что 55-летнего певца забрали в больницу, стало известно в пятницу, 8 декабря. Сообщалось, что композитор жаловался на сильные боли в ноге, осмотревший его врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен». По данным Telegram-канала Mash, музыканту предстояло медикаментозное лечение, а его концерты на 3 января в Сочи и 5 января в Дубае под угрозой отмены.

До этого стало известно о госпитализации после инфаркта Михаила Боярского. Сообщалось, что в Мариинскую больницу артиста доставили 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.