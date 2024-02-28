Отец Леонида Агутина раскрыл, как помог сыну пробиться Николай Агутин рассказал, что пристраивал сына на разогрев к известным артистам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид и Николай Агутины

Композитор Николай Агутин признался NEWS.ru, что в начале творческой карьеры сына помогал пристроить его на разогрев к известным артистам. По его словам, Леонид выступал на больших площадках вместе с Дмитрием Маликовым, Юрием Антоновым, Михаилом Муромовым и другими популярными в 1990-е годы исполнителями.

Я готовил большие программы на стадионах и во дворцах спорта и брал его на разогрев к кому-то из известных артистов. В ту пору были популярны Дима Маликов, Юрий Антонов, Владимир Муромов, — рассказал Агутин.

Он отметил, что после возвращения сына из армии они вместе отобрали наиболее интересные музыкальные композиции, сочиненные Леонидом, и он мог выступать с ними. Успех ему принес хит «Босоногий мальчик», который Леонид Агутин исполнил на фестивале «Ялта-92». Весной 1994 года музыкант выпустил одноименный дебютный альбом, который также стал успешен.

В марте Леонид Агутин отметит 30-летие творческой деятельности. У него запланированы гастроли в разных городах России.

В декабре 2023 года Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Операция по удалению блуждающего тромба прошла успешно.