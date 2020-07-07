Отец Ильи Авербуха отреагировал на роман сына с Лизой Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/eafa8098-c153-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец известного российского фигуриста Ильи Авербуха решил прокомментировать роман своего сына с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой.

Новость о романе 46-летнего спортсмена и звезды сериала «Папины дочки» взорвала Сеть. Многие начали критиковать пару из-за большой разницы в возрасте. Многие не понимают, что Арзамасова нашла в фигуристе. Однако за пару решил заступиться Изяслав Авербух.

Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына, — заявил отец Авербуха в интервью «MK».

По его словам, Арзамасова активно занимается благотворительностью и является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». У девушки серьёзный характер. Это его подкупает.

После громкого развода с фигуристкой Ириной Лобачёвой Авербух скрывал имена своих новых возлюбленных. В настоящее время он проживает с 16-летним сыном Мартином. С Арзамасовой у Авербуха была возможность познакомиться в период съёмок в шоу «Лёд и пламень», он активно помогал звёздным участникам осваивать новую профессию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный впервые обратился к пользователям после слухов о романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Он попросил тех, кто распространяет слухи, держать это при себе и не приписывать ему несуществующие истории.