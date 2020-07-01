«От Ивлеевой до Дудя»: Дана Борисова перечислила звёзд с зависимостями

https://static.news.ru/photo/92d3b3ae-bb80-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова рассекретила звёзд, страдающих наркотической зависимостью. По её словам, среди представителей шоу-бизнеса едва ли найдётся тот, кто не злоупотребляет вредными привычками. В частности, она предложила сдавать тест на наркотики тем, кто приходит на съёмки различных ток-шоу.

Все относятся к этому лайтово, как к части образа жизни, — рассказала она в эфире передачи на личном Youtube-канале политика Виталия Милонова.

Борисова вспомнила о Ефремове, который устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Никто, по её словам, не ожидал, что уважаемый артист окажется в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Правоохранительные органы по факту случившегося начали проверку на предмет покупки Ефремовым запрещённых веществ.

Также Борисова рассказала, что наркотики с высокой долей вероятности употребляют певец Элджей, блогер Настя Ивлеева, певец Моргенштерн и журналист Юрий Дудь. Не забыла Дана и о телеведущей Ксении Собчак, сообщив, что она в своё время злоупотребляла спиртным.

У меня намётанный глаз, — заключила Борисова.

Ранее, как писал NEWS.ru, психолог Сергей Ланг предположил, что Борисова эпатирует публику своим странным поведением, потому что она, находясь в режиме самоизоляции, снова начала употреблять спиртные напитки.

44-летняя ведущая долгое время боролась с пагубными пристрастиями. В 2017 году она несколько месяцев находилась в реабилитационном центре в Таиланде, куда её отправили на лечение при содействии Андрея Малахова.