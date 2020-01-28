https://static.news.ru/photo/97ce7db6-41a1-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки. Медики запретили звезде наступать на повреждённую ногу 6 недель.

Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы <...>Февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру), даты обязательно сообщу!, — написала исполнительница на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне жена Никиты Преснякова Алёна Краснова поделилась со своими подписчиками радостной новостью. По её словам, она стала тётей. Невестка Аллы Пугачёвой опубликовала в сторис в Instagram фотографию со своей сестрой Яниной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка СССР Алла Пугачёва разместила в соцсети фото в шляпе с вуалью и порекомендовала пользоваться этим аксессуаром всем дамам старше 70 лет. Её поклонницы предложение оценили. При этом многие отметили, что их любимая певица прекрасна и без вуали.