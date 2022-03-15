«Они боятся»: Данилко объяснил «побег» российских звёзд за границу

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий на сцене как Верка Сердючка, в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему многие российские звёзды шоу-бизнеса уезжают якобы в отпуск за границу. По его словам, коллеги могли покинуть Россию не только из-за страха, они вполне могли запланировать выходные. В пример он привёл шоумена Максима Галкина. После начала спецоперации на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Потому что они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьёй уехал в Израиль, и пока особой работы нету... А другие поубегали в основном из-за обычного страха. Тем более если говорить об артистах — эта публика достаточно хитрожопая, «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем», — подчеркнул артист.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, они сделали осознанный выбор, а их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».