«Он был такой молодой»: Канделаки рассказала, чем её привлёк второй муж

https://static.news.ru/photo/3d3311dc-b618-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки старается скрыть свою личную жизнь. Однако телеведущая всё же решилась рассказать украинскому журналисту Дмитрию Гордону в рамках его YouTube-шоу, чем её привлёк 33-летний супруг Василий Бровко, который работает в госкорпорации «Ростех».

Люблю умных мужиков. Я не очень люблю распространяться о своей личной жизни, поэтому буду краткой. Заговорил. Просто заговорил. Он был такой молодой, талантливый, только что окончивший институт парень, — объяснила 44-летняя светская львица.

По её словам, она любит ушами. А молодой супруг сумел привлечь её внимание. Вместе они уже 12 лет. При этом журналистка отметила, что она достаточно независимый человек, который сам в состоянии содержать себя и свою семью. Именно поэтому её не интересуют деньги.

От первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным Канделаки родила двоих детей. От второго брака детей нет. Бровко до этого женат не был.

Ранее Канделаки заявила, что при нынешних принципах построения отношений между мужчинами и женщинами не смогла бы выйти замуж, если бы сейчас была одинокой. Женскую модель поведения она назвала «романтикой инфантилизма» и зависимостью от мужчины, писал NEWS.ru.