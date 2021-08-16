Ольга Шукшина рассказала о деменции матери

Российская актриса Ольга Шукшина рассказала о диагнозе своей матери — советской артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Подробностями она поделилась в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube. Собеседница журналиста отметила, что не побоится назвать состояние Федосеевой-Шукшиной деменцией.

Гостья подчеркнула, что категорически против отношений родственницы и продюсера Бари Алибасова. Она уверена, что шоумен использует беспомощное состояние 82-летней женщины ради корысти.