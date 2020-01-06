https://static.news.ru/photo/df0dd3dc-3140-11ea-a78a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская исполнительница Ольга Серябкина опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографии с отдыха.

На одном из снимков девушка позирует обнажённой по пояс. Из тёплой одежды на ней только голубой лифчик. Фанаты исполнительницы назвали его «меховым бикини». Некоторые из фанатов высоко оценили новый образ бывшей подопечной Максима Фадеева.

Купальник зачётный, надо такой же связать, — пишет пользовательница Сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполнительница опубликовала в своём Instagram-аккаунте видеоролик, который возмутил фанатов. На записи девушка катается в прозрачных лосинах на квадроцикле.