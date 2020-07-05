Ольга Бузова помирилась с сестрой и вышла с ней в свет

https://static.news.ru/photo/6e490f3c-bf4c-11ea-a799-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

Ольга Бузова помирилась с младшей сестрой Анной после затяжного конфликта. Отношения между сёстрами испортились полтора года назад, когда телеведущая «Дома-2» полетела в Куршевель бизнес-классом, а её сестра — экономклассом.

На это обратили снимание подписчики, Ольгу Бузову обвинили в жадности. Анна пыталась как-то отшутиться, но было видно, что девушка задета за живое. И вот сейчас сёстры встретились на теплоходе вместе с общей приятельницей Ольгой Десятовской.

Бузовы устроили прогулку на теплоходе, чтобы отметить день рождения Анны, который пришёлся на «карантинную» весну. Анна и Ольга обнимались и целовались при встрече, сказали друг другу много тёплых слов, после чего ведущая телестройки отметила в своём блоге долгожданное событие: «Наконец-то помирились!».

Поклонники порадовались за обеих Бузовых, отметив, что рады видеть сестёр вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запевшая сестра Ольги Бузовой Анна ответила недоброжелателям, осудившим её желание петь, стихами. В них 31-летняя женщина попросила «не завидовать чужому счастью».