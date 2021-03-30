Олег Майами признался, что расстался с Айзой Анохиной

https://static.news.ru/photo/a6c47a72-918d-11eb-81f7-96000091f725_660.jpg Олег Майами Фото: vk.com/olegmiami

Певец Олег Майами рассказал подписчикам в Instagram, что закончил отношения с блогером Айзой Анохиной.

У меня просьба не писать никакие гадости, потому что каждый человек имеет право жить так, как он хочет, и быть собой. Ни в коем случае мешать этому не стоит и не нужно, когда человек упёрто и очень хочет быть собой, — сообщил музыкант.

По его словам, время с Анохиной было потрясающим. Певец был огорчён, что отношения с девушкой не сложились. Он поблагодарил её за всё.

В феврале Анохина признавалась, что планирует выйти за Майами замуж. Она даже показала подписчикам помолвочное кольцо, которое ей подарил артист. Айза подчёркивала, что певец её ценит, любит и восхищается. Девушка отмечала, что несмотря на разницу в возрасте, а Майами младше её на шесть лет, восхищена тем, как он к ней относится.

Как писал NEWS.ru, певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о разводе с Анжеликой Варум. Артист, который женат уже более 20 лет, пошутил, что на самом деле нельзя так долго вместе жить. Он напомнил, что слухи о расставании с Варум возникают на протяжении последних 15 лет.