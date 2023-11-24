Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова уже закрыла набор на свой курс по похуданию, о чем она сообщила на премии «Люди года» в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, главная особенность курса — его цикличность.
У меня есть своя система тренировок. Я тренируюсь всю жизнь, а тренироваться я не люблю, я очень ленивая, как и любой человек, для которого спорт не является его работой. Я никогда не делаю повторения. То есть я делаю все упражнения разные, чтобы не заскучать в тренажерном зале. Я тренируюсь три месяца через три месяца. Два-три раза в неделю. Тренировки проходят по 30–40 минут. Я не перегружаю свой организм, чтобы не соскочить. Потом я три месяца отдыхаю, и потом опять тренируюсь. Таким образом я могу тренироваться всю жизнь и мне это не надоедает, — заявила Самойлова.
Ранее Самойлова появилась на детской школьной линейке 1 сентября в костюме с неприличной надписью, из-под которого виднелись трусы. Психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир сообщил, что таким образом звезда пыталась привлечь к себе внимание и выразить протест против стереотипов. По его словам, взрослым желательно помнить, что их поведение влияет на психику окружающих детей.