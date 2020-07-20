«Огонь, деточка!»: Нюша опубликовала пикантное видео из ванной

Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram фото Гарика Харламова на танцполе. Резидент Comedy Club танцует медленный танец с Павлом Волей.

Фото, вероятно, было сделано с последней вечеринки, которую посетила гимнастка со своим мужем. Среди приглашённых гостей оказался и Гарик Харламов. Всё встало на свои места, — подписала фото телеведущая, намекая...