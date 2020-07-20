Шоу-бизнес

«Огонь, деточка!»: Нюша опубликовала пикантное видео из ванной

08:10, 19 июля 2020 124
Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Нюша разместила на своей страничке в Instagram пикантное видео в ванной, где демонстрирует свою фигуру в полупрозрачном белом боди. Певица сексуально наносит на своё тело скраб, изгибаясь в самых соблазнительных позах.

Поклонники Анны Шурочкиной по достоинству оценили соблазнительные кадры. Особенно восторгались прекрасными формами звезды мужчины.

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Поклонники осыпали певицу комплиментами, особо подчеркнув её сексуальность. «Огонь, деточка!», написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, рассказала о причине расставания с исполнителем Егором Кридом. По её словам, всему виной — комплексы бывшего возлюбленного.

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