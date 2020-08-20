Нюша продолжила отмечать день рождения после возвращения из Турции

https://static.news.ru/photo/ed6817ae-e314-11ea-9ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, продолжает с размахом отмечать своё 30-летие и вернувшись из Турции, куда её увёз праздновать муж Игорь Сивов. Теперь артистка закатила вечеринку в Москве.

В столице праздник был организован с размахом, а поздравить Нюшу пришли многие представители светской тусовки. В арендованный для праздника клуб, декорации которого напоминали стилистику африканских племён, гостей попросили прийти во всём белом, а певица радовала друзей своими хитами и исполняла каверы песен других исполнителей.

Шурочкина надела на вечеринку короткое платье с пухом, перьями и стразами, а в перерывах между выходами на сцену сидела на приготовленном специально для неё троне, пишет «Экспресс газета». По ходу праздника певица переоделась в эффектный чёрно-бежевый костюм с бахромой.

Под занавес для Нюши вынесли огромный белый торт, который украсили её фигуркой.

15 августа Анне Шурочкиной исполнилось 30 лет. Супруг, друзья и близкие певицы преподнесли ей подарок по случаю юбилея. Для неё и её гостей был арендован частный самолёт, который доставил всю компанию в Турцию. Там в пятизвёздочном отеле курорта Белек звезда эстрады и отметила круглую дату.

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