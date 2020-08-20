Нюша продолжила отмечать день рождения после возвращения из Турции

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, продолжает с размахом отмечать своё 30-летие и вернувшись из Турции, куда её увёз праздновать муж Игорь Сивов. Теперь артистка закатила вечеринку в Москве.
В столице праздник был организован с размахом, а поздравить Нюшу пришли многие представители светской тусовки. В арендованный для праздника клуб, декорации которого напоминали стилистику африканских племён, гостей попросили прийти во всём белом, а певица радовала друзей своими хитами и исполняла каверы песен других исполнителей.
Шурочкина надела на вечеринку короткое платье с пухом, перьями и стразами, а в перерывах между выходами на сцену сидела на приготовленном специально для неё троне,
Под занавес для Нюши вынесли огромный белый торт, который украсили её фигуркой.
15 августа Анне Шурочкиной исполнилось 30 лет. Супруг, друзья и близкие певицы преподнесли ей подарок по случаю юбилея. Для неё и её гостей был арендован частный самолёт, который доставил всю компанию в Турцию. Там в пятизвёздочном отеле курорта Белек звезда эстрады и отметила круглую дату.
Как писал NEWS.ru, ранее Стас Михайлов отметил день рождения младшей дочери на яхте.
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