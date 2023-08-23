«Нуждается в помощи»: психолог объяснил улыбку Натали после смерти мужа Психолог Дерябин: певица Натали подавлена после смерти мужа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Натали

49-летняя певица Натали находится в подавленном морально-психологическом состоянии после смерти супруга и «нуждается в помощи», рассказал NEWS.ru психолог-консультант Богдан Дерябин. По мнению эксперта, улыбка артистки во время последнего выступления вовсе не означает, что она не скорбит по мужу. Работа на сцене и общение с поклонниками помогают Натали справиться с внутренней болью, это «вполне нормальная реакция», считает Дерябин.

Это очень хорошо видно по её лицу, особенно по улыбке: улыбка натянутая, через силу и внутреннюю боль. Каждый человек индивидуально переживает утрату близких людей. Кто-то уходит в состояние грусти, кто-то компенсирует тяжесть психологического состояния употреблением психоактивных веществ. У Натали такой способ компенсации — через сцену и взаимодействие с поклонниками, — сделал вывод Дерябин.

Ранее сообщалось, что Натали выступила на концерте в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города через 20 дней после того, как стала вдовой. Исполнительница композиции «Ветер с моря дул» вышла на сцену в траурном черном платье и спела свои хиты. После гибели супруга, музыкального продюсера Александра Рудина, с которым Натали прожила 32 года, она сообщила поклонникам, что будет продолжать выступать, ведь ей надо содержать троих детей, младшему из которых всего шесть лет.

Среди подписчиков артистки в соцсетях нашлись критики такого решения исполнительницы. Одна из поклонниц заметила, что Натали «могла бы соблюдать траур хотя бы 40 дней» и воздержаться от выступлений на развлекательных мероприятиях.