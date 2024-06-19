Новая девушка Гуфа поделилась романтичным видео с рэпером Блогер Разият Салахова опубликовала видео с рэпером Гуфом в Тайланде

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Гуф (Алексей Долматов)

Блогер Разият Салахова в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала серию фото и видео, на которых она видно, что отдыхает в Тайланде с 44-летним репером Гуфом (Алексеем Долматовым). 26-летняя Салахова сообщила, что ее отношения с музыкантом, о которых стало известно в январе 2024 года, не прекращались. Комментируя слова одной из пользовательниц Сети о том, что с ней Гуф выглядит свободным и счастливым, девушка ответила, что «главное наслаждаться».

Мы не расставались. Главное наслаждаться, — коротко прокомментировала публикацию Салахова.

На одном из опубликованных девушкой снимков они с Гуфом сидят на берегу океана с бокалами в руках на фоне заката и улыбаются друг другу. На другом видео Гуф рукой гладит возлюбленную по шее и волосам.

Ранее движение «Ветераны России» направило в МВД заявление о проверке клипов и песен рэперов Гуфа и Slimus (Вадима Мотылева) на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям нескольких регионов с просьбой запретить все их выступления. Активисты назвали исполнителей лжепевцами и заявили, что они «культивировали уничтожение национальной гордости».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.