В России потребовали отменить концерты рэперов Гуфа и Slimus SHOT: «Ветераны России» потребовали проверить Гуфа на пропаганду наркотиков

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Гуф (Алексей Долматов)

Движение «Ветераны России» направило в МВД заявление о проверке клипов и песен рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Вадима Мотылева (Slimus) на пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал SHOT. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости. Это прекратилось. Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время! — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Сообщается, что в последнее время Мотылев жил в США и высказывался против СВО. Недавно он прилетел в Россию и запланировал пять концертов: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что члены движения «Ветераны России» направили обращение главе СК России Александру Бастрыкину из-за высказываний Хазанова о патриотизме. Общественники заявили, что артист покинул страну после начала СВО и записал видеоролик, в котором назвал любовь к родине чувством, присущим рабам.

Также «Ветераны России» хотели обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить в отношении музыкантов из «Би-2» дело по статье о содействии террористической деятельности. По словам Резяпова, солист коллектива регулярно заявлял о поддержке ВСУ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.