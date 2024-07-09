«Носок не тянется»: плавающий в бассейне Костомаров пошутил о протезах Костомаров показал, как делает растяжку в бассейне с протезами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал снимки с отдыха в Сочи, на которых плавает в бассейне с протезами. Спортсмен пошутил, что у него «не тянется носок», когда он делает растяжку у бортика вместе с дочерью и мамой. Фигуриста поддержала жена Оксана Домнина, назвав в комментариях его «носочки» самыми любимыми.

Носок не тянется. А растяжек никто не отменял, даже мои кочерыжки любимые не тянут носок как и я теперь! Но и так молодцы! — написал Костомаров под фото.

Ранее Костомаров сообщил, что на протяжении долгого времени боролся с фантомными болями после ампутации конечностей при помощи лекарств. По его словам, неприятные ощущения помогали снизить медикаменты. Сейчас, по признанию фигуриста, он может справляться без лекарств. Но больше, чем боль, его все еще пугает собственное отражение в зеркале, сообщил он.

До этого олимпийский чемпион отметил, что решение вернуться на лед было сложным и заняло много времени. По словам фигуриста, сначала пришлось начать комфортно себя чувствовать «не на своих ногах». После этого было принято решение встать на коньки.

Костомаров также добавил, что его личным прорывом в 2024 году стала возможность жить дальше после тяжелой болезни. Спортсмен также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку в этот тяжелый для него и семьи период.