«Долгий процесс»: Костомаров рассказал, как ему удалось вернуться на лед Костомаров: решение вернуться на лед было принято после привыкания к протезам

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров рассказал корреспонденту NEWS.ru, что решение вернуться на лед было сложным и затратило много времени. По словам олимпийского чемпиона, сначала пришлось начать комфортно себя чувствовать «не на своих ногах».

Это не быстрый процесс, это процесс восстановления сначала был, это долгий процесс. Но когда я уже начал ходить и более менее комфортно чувствовать себя не на своих уже ногах, то как-то совместно мы решили попробовать встать на коньки и что-то сделать новое, — заявил Костомаров на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

Ранее российский фигурист признался, что его личным прорывом в 2024 году стала возможность жить дальше после тяжелой болезни. Спортсмен также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку в этот тяжелый для него и семьи период.

До этого олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду рассказал, что продолжает тренировки и работу. Сегодня занятия спортом даются сложнее, но это, наоборот, вдохновляет и бодрит, признался Костомаров. Фигурист также отметил, что бег — «фундамент» любого вида спорта, поэтому без этой дисциплины не обойтись нигде.

Кроме того, фигурист подчеркнул, что без протезов чувствует себя как таракан на спине, который не может перевернуться. Такие ощущения у него возникают каждое утро. После определенного времени на ногах ощущения разительно меняются, констатировал Костомаров.