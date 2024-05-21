Костомаров поведал о борьбе с фантомными болями после ампутации Костомаров: для борьбы с фантомной болью приходилось принимать лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» сообщил корреспонденту NEWS.ru, что на протяжении долгого времени боролся с фантомными болями после ампутации конечностей при помощи лекарств. По его словам, медикаменты помогали снизить неприятные ощущения.

На протяжении долгого времени я принимал лекарства, которые способствуют тому, чтобы это было наименее ощутимо, но сейчас я уже, в принципе, без этих лекарств. Да, они ощущаются, но это не что-то такое криминальное. Страшнее видеть свое отражение в зеркале, — признался Костомаров.

Ранее олимпийский чемпион отметил, что решение вернуться на лед было сложным и затратило много времени. По словам российского фигуриста, сначала пришлось начать комфортно себя чувствовать «не на своих ногах». После этого было принято решение встать на коньки, добавил Костомаров.

Кроме этого, спортсмен пошутил над участниками «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как заверил фигурист, он никогда не появился бы на публике в полураздетом виде, и не надел нечто такое, из-за чего потом выяснилось, что он «вошел не в ту дверь». Костомаров также назвал личным прорывом в 2024 году возможность жить дальше после тяжелой болезни. Олимпийский чемпион поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.