«Никому не интересная тетя»: Волочкова «осадила» экс-солистку «Стрелок» Волочкова назвала экс-солистку «Стрелок» «никому не интересной тетей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о многолетнем конфликте с экс-солисткой «Стрелок» Екатериной Любомской. В интервью KP.RU она назвала все происходящее «трешем никому не интересной тети». Конфликт между знаменитостями начался в 2021 году, когда Любомская, проживающая в соседнем с Волочковой доме, сняла видео, на котором балерина справляет нужду на своем участке.

Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю. Я сейчас иду в балетный зал репетировать номера моего шоу «Одержимость». Да и голова у меня болит совершенно о другом. Два дня назад сгорел зал в «Известия холле», где должен был состояться наш концерт, — поделилась Волочкова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении балерины Анастасии Волочковой. По его информации, иск подала экс-солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская, которая обвинила Волочкову в клевете.

До этого суд взыскал с балерины 40 тысяч рублей по делу об оскорблениях в адрес бывшей солистки группы «Стрелки». Артистка также должна компенсировать певице затраты на адвоката. Любомская, которая проживает по соседству с Волочковой в элитном поселке Новахово, написала на нее заявление в 2022 году.