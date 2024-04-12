«Ничего лучше стабильности»: Пригожин рассказал о жизни через 10 лет Пригожин признался, что не может представить свою жизнь через 10 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Нет ничего лучше стабильности, заявил продюсер Иосиф Пригожин NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук». Таким образом он ответил на вопрос о своей жизни через 10 лет. Вместе с тем он признался, что не может представить себя через такой большой срок, однако абсолютно уверен в том, что желает «мира в мире» и оставить хорошее будущее детям.

Я так далеко не заглядываю. Нет ничего лучше стабильности. Я бы хотел, чтобы в мире наступил мир и мы снова могли передвигаться по всему миру и ездить друг к другу в гости, обмениваться опытом, информацией. То, что сегодня происходит в мире, это наводит на очень печальные мысли. Хотелось бы всего этого избежать, потому что рождаются дети, появляются внуки. Хотелось бы им оставить хорошее настоящее и будущее, — заявил Пригожин.

Продюсер также рассказал, чему он научился за 55 лет. По словам Пригожина, главное — это оставаться человеком, добрым и неравнодушным.

Выбери себе профессию по душе, и ты ни дня не будешь работать. Оставайся человеком, будь добрым, не будь равнодушным, не будь безразличным к друзьям и проблемам. Будь отзывчивым, — заключил продюсер.

Ранее Пригожин признался, что певец Иосиф Кобзон стал для него учителем и нравственным ориентиром. Он добавил, что именно у Кобзона он научился общаться с самыми разными людьми, объединять их и сплачивать.