Невестка Валерии показала, как выросла внучка артистки

https://static.news.ru/photo/5c926ab6-77db-11eb-85af-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невестка Валерии Лиана Шульгина показала заметно подросшую внучку певицы. Жена Арсения Шульгина опубликовала в сторис видео с резвящейся в кроватке малышкой Селин.

Девочка одета в нарядный комбинезон с цветами и птичками.

instagram.com/lianashulginaa/

Малышка заметно вытянулась и стала больше. С момента рождения внучка известной артистки набрала уже два килограмма. Она родилась при росте 50 см и весом 3 130 кг.

Пять килограммов счастья, — поделилась с поклонниками подробностями подрастания дочки невестка Валерии.

Лица малышки молодая мать не показывает. Видео с новорожденной дочерью невестка певицы сняла через перила кроватки. Поклонники проявляют большой интерес к тому, как растёт наследница артистки. На днях девочке исполнится уже два месяца.

Малышка Селин родилась 1 января. Имя девочке молодые родители выбирали обдуманно: они сложили собственные имена, из чего получилось слово «Селин». Арсений Шульгин и его жена постоянно публикуют в Instagram моменты своей семейной жизни. Поклонники уверены, что сын Валерии счастлив в браке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пианист Арсений Шульгин вместе с женой Лианой сводили новорождённую дочь Селин на плановый осмотр к врачу. Об этом рассказал сам папа малышки в соцсети и поделился с подписчиками фото.