16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Невестка Валерии объяснила, почему свекровь не приехала на выписку в роддом

13:12, 07 января 2021 95
Фото: instagram.com/lianashulginaa

1 января 2021 года у певицы Валерии родилась внучка Селин. Маму и малышку уже забрали из перинатального центра, а счастливый папа Арсений Шульгин устроил по этому поводу настоящий праздник. Однако знаменитой бабушки и её мужа продюсера Иосифа Пригожина на выписке не было, и Лиану Шульгину буквально атаковали вопросами, в чём причина их отсутствия в такой важный момент.

Невестке певицы пришлось дать объяснения подписчикам в Instagram. Лиана рассказала, что звёздные родственники находятся в поездке и не могли присутствовать на выписке. Зато их встретил Арсений. Он появился в сопровождении ростовых кукол — сказочных героев и музыкантов, а также принёс огромное количество надувных шаров, чтобы порадовать жену.

Они не в Москве, уже скоро встретимся в домашней обстановке! Но мы на связи 24/7, — ответила молодая мама.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. На Лиане Волковой он женился в августе прошлого года, а потом стало известно, что 22-летняя девушка беременна.

Новоиспечённый отец рассказывал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По словам Арсения, психологически это было очень тяжело.

Лиана при этом уже задумывается о том, чтобы стать матерью во второй раз. Она призналась подписчикам, что болезненные моменты, через которые ей пришлось пройти во время родов, забылись через считаные часы, сообщал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео