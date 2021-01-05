Невестка Валерии объяснила, почему свекровь не приехала на выписку в роддом

https://static.news.ru/photo/468ecdda-50d1-11eb-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lianashulginaa

1 января 2021 года у певицы Валерии родилась внучка Селин. Маму и малышку уже забрали из перинатального центра, а счастливый папа Арсений Шульгин устроил по этому поводу настоящий праздник. Однако знаменитой бабушки и её мужа продюсера Иосифа Пригожина на выписке не было, и Лиану Шульгину буквально атаковали вопросами, в чём причина их отсутствия в такой важный момент.

Невестке певицы пришлось дать объяснения подписчикам в Instagram. Лиана рассказала, что звёздные родственники находятся в поездке и не могли присутствовать на выписке. Зато их встретил Арсений. Он появился в сопровождении ростовых кукол — сказочных героев и музыкантов, а также принёс огромное количество надувных шаров, чтобы порадовать жену.

Они не в Москве, уже скоро встретимся в домашней обстановке! Но мы на связи 24/7, — ответила молодая мама.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. На Лиане Волковой он женился в августе прошлого года, а потом стало известно, что 22-летняя девушка беременна.

Новоиспечённый отец рассказывал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По словам Арсения, психологически это было очень тяжело.

Лиана при этом уже задумывается о том, чтобы стать матерью во второй раз. Она призналась подписчикам, что болезненные моменты, через которые ей пришлось пройти во время родов, забылись через считаные часы, сообщал NEWS.ru.